Степаненко все же продолжит сотрудничество с Шахтером, сообщает журналист Игорь Бурбас. Действующее соглашение истекает летом этого года.

Шахтер объявил лучшего игрока 2023 года – победитель втрое опередил ближайшего преследователя

Новый контракт с капитаном "горняков" будет рассчитан до конца следующего сезона, то есть до лета 2025 года.

Напомним, Тарас выступает за Шахтер с июля 2010 года, перейдя из запорожского Металлурга. Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро. В текущем сезоне Степаненко сыграл в 18 матчах, в которых отметился 1 ассистом.

Шахтар (не) втрачає капітана: чому Степаненко заслуговує на два варіанти, або Хто у команді – кіт в мішку?