Степаненко определился со своим будущим в Шахтере, – журналист
Журналист Игорь Бурбас раскрыл планы капитана Шахтера Тараса Степаненко относительно продолжения карьеры.
Степаненко все же продолжит сотрудничество с Шахтером, сообщает журналист Игорь Бурбас. Действующее соглашение истекает летом этого года.
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Новый контракт с капитаном "горняков" будет рассчитан до конца следующего сезона, то есть до лета 2025 года.
Напомним, Тарас выступает за Шахтер с июля 2010 года, перейдя из запорожского Металлурга. Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро. В текущем сезоне Степаненко сыграл в 18 матчах, в которых отметился 1 ассистом.
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