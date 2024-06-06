Товарищеские матчи

Франция – Люксембург – 3:0

Голы: Коло Муани, 43, Клосс, 70, Мбаппе, 85

Испания – Андорра – 5:0

Голы: Перес, 24, Оярсабаль, 53, 66, 73, Торрес, 81

Два фаворита будущего чемпионата Европы сыграли с гораздо более слабыми сборными, которые прогнозируемо не смогли им ничего противопоставить. Франция разобралась с Люксембургом, а Испания не оставила шансов Андорре.

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Клиан Мбаппе выдал великолепный матч. Новичок Реала отдал две результативные передачи, а в конце матча забил сам. Для него было очень важно это сделать, ведь под игровой майкой у него была футболка с изображением дяди, который умер на прошлой неделе. Свой гол Мбаппе посвятил ему.

Испания провела два разных тайма против Андорры. В первом следует отметить 30-летнего дебютанта Айозе Переса. Форвард Бетиса отметил это событие забитым мячом, а после перерыва еще и ассист отдал. Ряд замен на старте второго тайма полностью изменил игру. Испания понеслась, доведя счет до неприличного. Хет-трик оформил Оярсабаль.