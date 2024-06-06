Новичок элитного саудовского дивизиона Аль-Кадисия предлагал экс-тренеру Ромы Жозе Моуринью ежегодную зарплату в размере около 30 млн евро, информирует Mais Futebol. Несмотря на это заманчивое предложение, португальский специалист ответил отказом и подписал контракт с Фенербахче. Турецкий клуб подписал с "особенным" двухлетний контракт с окладом в размере 10,5 млн евро.

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Сообщается, что Моуринью внимательно изучил предложение Аль-Кадисии, но его не устроила инфраструктура клуба. Португальский тренер остался недоволен видом тренировочного центра, стадиона и других аспектов.

Напомним, что Тоттенхэм в своё время платил Моуринью 16 млн евро в год, а Рома – 7,5 млн евро.

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