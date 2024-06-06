Пресс-служба Вереса объявила о подписании экс-нападающего Ворсклы Руслана Степанюка. 32-летний игрок заключил с ровенчанами контракт сроком на 3 года. В новой команде он будет выступать под номером 7.

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К слову, после ухода из полтавской команды Руслан получил предложение от Металлиста 1925, который следующий сезон проведет в Первой лиге.

Напомним, Степанюк считается легендой Вереса. Он выступал за "красно-черных" с 2016 по 2018 гг. В сезоне 2016/17 он забил за ровенчан 25 голов в 35 матчах, помог команде завоевать бронзовые медали Первой лиги и путевку в УПЛ. Этот бомбардирский рекорд до сих пор остается непревзойденным и является лучшим показателем среди всех игроков Вереса со времени восстановления украинской Независимости. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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