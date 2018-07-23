Степаненко: Не имеем права сразу требовать от новичков результата и стабильной игры

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко вспомнил наиболее памятные моменты последнего чемпионского сезона и поделился мыслями о новом чемпионате и противостоянии с Динамо.

"В прошлом сезоне было много матчей, когда мы забивали на последних минутах, было много эмоциональных матчей. Например, если вспомнить матч с Зарей, когда Тайсон обыграл полкоманды Зари на 89-й минуте и забил гол, который, можно так сказать, стал чемпионским . Событий было много, много было отдано эмоций. Это тяжелое чемпионство, и тем больше радости и эмоций оно принесло.

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Мы все должны прекрасно понимать, что защитить титул намного труднее, чем его выиграть, например, в первый раз. Мы защитили его второй сезон подряд, и прекрасно понимаем, что наши самые рьяные конкуренты Динамо Киев стремятся победить. Они будут делать для этого все возможное. Мы, в свою очередь, должны быть еще более мотивированными, чтобы добиться положительного результата.

Также надо понимать, что из команды ушли четыре футболиста, которые были на ведущих ролях в прошлом сезоне. Пришли новые игроки на их места, но мы не имеем права от них сразу требовать какого-то результата и стабильной игры. Поэтому те ребята, которые более опытные в команде, должны помогать новичкам, и как команда мы должны совершенствоваться и идти вперед. Я надеюсь, что у нас это получится.

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Есть ли какой-то осадок после Суперкубка? Здесь не только осадок от матча. Если проанализировать последние матчей пять с Динамо, то в трех из них сами себе наварили, и потом очень трудно проходить насыщенную оборону Динамо. Надо на это обратить серьезное внимание. Потому что когда команда создает какие-то моменты и их реализует, то это одно дело. Но когда мы сами себе эти моменты "создаем", то это другое. Мы пропускаем гол, потом нервничаем, не можем отыграться и получаются такие поражения. Я считаю, что надо быть внимательнее, и более опытные игроки должны брать на себя больше ответственности, чтобы таких ситуаций было как можно меньше", – сказал Степаненко журналистам после церемонии награждения Шахтера медалями чемпионов Украины.