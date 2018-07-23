Шахтер получил медали и кубок чемпионов Украины сезона 2017-2018 годов

Футболисты, тренеры и персонал "горняков" получили золотые медали и кубок чемпионов Украины за победу в УПЛ сезона 2017/18.

Церемония награждения состоялась в Доме футбола. Награждали и вручали кубок чемпионов Украины "горнякам" президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и вице-президент Украинской Премьер-лиги Маркиян Ключковский.

Шахтер – Динамо: ужас Пятова, провальные новички, вопросы к судейству и привлекательный старт сезона

"Мы заслужили получить этот трофей. Это был успешный год, мы выиграли абсолютно все внутри страны.

Мы посвящаем эту победу, прежде всего, нашему президенту, который со всем энтузиазмом и любовью поддерживает команду. Этот результат был достигнут в сложных условиях, вдали от дома, и поэтому он еще приятнее", – отметил главный тренер Шахтера Паулу Фонсека.

Гендиректор клуба Сергей Палкин отметил, что игроки, которые покинули команду, также получат свои награды.

Он также подчеркнул, что "самое важное чемпионство – следующее", поэтому клуб сделает все, чтобы команда принимала участие в аналогичной церемонии и по окончании сезона 2018-2019 годов.

Новий Шахтар, бразильці Динамо і трансфери Зорі. 5 головних інтриг наступного сезону УПЛ

Напомним, что прошлый сезон Шахтер выиграл чемпионат Украины, набрав 75 очков, что на два больше, чем у киевского Динамо, которое финишировало вторым.