Степаненко: Не маємо права одразу вимагати від новачків результату та стабільної гри

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко згадав найбільш пам'ятні моменти останнього чемпіонського сезону та поділився думками стосовно нового чемпіонату та протистояння з Динамо.

"У минулому сезоні було багато матчів, коли ми забивали на останніх хвилинах, було багато емоційних матчів. Наприклад, якщо згадати матч з Зорею, коли Тайсон обіграв півкоманди Зорі на 89-й хвилині і забив гол, який, можна так сказати, став чемпіонським. Подій було багато, багато було віддано емоцій. Це важке чемпіонство, і тим більше радості та емоцій воно принесло.

Шахтар отримав медалі та кубок чемпіонів України сезону 2017-2018 років

Ми всі маємо прекрасно розуміти, що захистити титул набагато важче, ніж його виграти, наприклад, перший раз. Ми захистили його другий сезон поспіль, і чудово розуміємо, що наші найбільш завзяті конкуренти Динамо Київ прагнуть перемогти. Вони будуть робити для цього все можливе. Ми, в свою чергу, маємо бути ще більш мотивованими, щоб досягти позитивного результату.

Також треба розуміти, що з команди пішли чотири футболісти, які були на провідних ролях у минулому сезоні. Прийшли нові гравці на їх місця, але ми не маємо права з них зразу вимагати якогось результату та стабільної гри. Тому ті хлопці, які більш досвідчені в команді, мають допомагати новачкам, і як команда ми маємо вдосконалюватися та йти вперед. Я сподіваюся, що в нас це вийде.

Новий Шахтар, бразильці Динамо і трансфери Зорі. 5 головних інтриг наступного сезону УПЛ

Чи є якійсь осад після Суперкубку? Тут не лише осад від матчу. Якщо проаналізувати останні матчів п'ять з Динамо, то ми в трьох з них самі собі наварили, і потім дуже важко проходити насичену оборону Динамо. Треба на це звернути серйозну увагу. Бо коли команда створює якісь моменти і їх реалізовує, то це одна справа. Але коли ми самі собі ці моменти "створюємо", то це інше. Ми пропускаємо гол, потім нервуємо, не можемо відігратися і виходять такі поразки. Я вважаю, що треба бути уважнішими, і більш досвідчені гравці мають брати на себе більше відповідальності, щоб таких ситуацій було якомога менше", – сказав Степаненко журналістам після церемонії нагородження Шахтаря медалями чемпіонів України.