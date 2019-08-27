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Степаненко назвал желаемого соперника в Лиге чемпионов – неожиданный выбор

22:11 281 Читати українською
Степаненко назвал желаемого соперника в Лиге чемпионов – неожиданный выбор
Тарас Степаненко / Шахтер

Хавбек Шахтера Тарас Степаненко не хочет снова встречаться с Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

"Кого бы хотел видеть в соперниках из первой корзины? Не хотел бы Манчестер Сити, потому что они нам выпадали уже два раза. А жеребьевку трудно предсказать.

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Лично я хотел бы встретиться с Ливерпулем. Во-первых, на Энфилде еще не играл, во-вторых, мне импонирует сама команда и тренер. Посмотрим, кто выпадет", – цитирует Степаненко официальный сайт Шахтера.

Напомним, Шахтер начинает свой путь в Лиге чемпионов с группового этапа. Жеребьевка состоится в четверг, 29 августа, начало запланировано на 19:00.

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