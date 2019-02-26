Степаненко: Моменты Александрии – наши серьезные ошибки при переходе из атаки в оборону

Хавбек Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал результат матча против Александрии в 19 туре УПЛ.

"Большую часть времени мы контролировали игру, создали огромное количество моментов, хотя во втором тайме могли и пропустить – у Александрии было две-три неплохие возможности. Их моменты – наши серьезные ошибки при переходе из атаки в оборону, и над этим надо поработать. Такая команда, как Шахтер, при счете 2:0 вообще не должна давать шансов сопернику.

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Для меня победа получилась тяжелой. Я пропустил последние встречи, а потому пришлось эмоционально непросто. Готовился к поединку и играл очень осторожно. В таких матчах важно побеждать, чтобы набирать форму, кондиции. Так что противостояние было непростым, с хорошей командой. Надеюсь, и дальше будут только победы.

Мой 250-й матч в чемпионатах Украины? Думаю, для каждого футболиста перевалить за 200 игр нормально, а у меня еще есть шанс преодолеть отметку в 300 поединков. В Шахтере это можно считать неплохим показателем. Но для меня важнее то, чего ты добился, чем количество проведенных встреч. И, полагаю, я на верном пути", – цитирует Степаненко официальный сайт Шахтера.

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