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Степаненко: Моменти Олександрії – наші серйозні помилки при переході з атаки в оборону

13:00 210 Читать на русском
Степаненко: Моменти Олександрії – наші серйозні помилки при переході з атаки в оборону
Тарас Степаненко / ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував результат матчу проти Олександрії у 19 турі УПЛ.

"Більшу частину часу ми контролювали гру, створили величезну кількість моментів, хоча в другому таймі могли і пропустити – у Олександрії було дві-три непогані можливості. Їх моменти – наші серйозні помилки при переході з атаки в оборону, і над цим треба попрацювати. Така команда, як Шахтар, за рахунку 2:0 взагалі не повинна давати шансів супернику.

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Для мене перемога вийшла важкою. Я пропустив останні зустрічі, а тому довелося емоційно непросто. Готувався до поєдинку і грав дуже обережно. У таких матчах важливо перемагати, щоб набирати форму, кондиції. Так що протистояння було непростим, з хорошою командою. Сподіваюся, і далі будуть тільки перемоги.

Мій 250-й матч у чемпіонатах України? Думаю, для кожного футболіста перевалити за 200 ігор нормально, а у мене ще є шанс подолати позначку в 300 поєдинків. У Шахтарі це можна вважати непоганим показником. Але для мене важливіше те, чого ти домігся, ніж кількість проведених зустрічей. І, вважаю, я на вірному шляху", – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

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Україна19 тур

Шахтар - Олександрія: Понеділок 25 лютого 2019

Шахтар
Матч завершено
2 : 0
Олександрія
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