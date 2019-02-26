Хочолава: Ошибки в обороне Шахтера не связаны с отсутствием Ракицкого

Защитник Шахтера Давид Хочолава прокомментировал проблемы в обороне команды в матче чемпионата Украины против Александрии.

– Во втором тайме Шахтер допустил сразу три провала в обороне: обрезка Кривцова, выход один на один Ковальца и момент Пономаря, когда Болбат выбил мяч из пустых ворот. С чем это связано?

– В первом эпизоде ​​просто повезло, что нам не забили. Это был какой-то технический брак. Далее пропустили очень опасную контратаку. Повезло, что нашу команду выручил Андрей Пятов. А третий – это уже недоразумение.

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– В Шахтере всегда было так, что ведущим центрбеком был Ракицкий – именно он подчищал огрехи защитников. Кто теперь первый в паре Кривцов – Хочолава?

– Сейчас уже нет такого разделения. Мы просто страхуем друг друга. Все 4 защитника должны страховать, подчищать и начинать атаки. Именно такие требования у нашего тренера. Что касается начала атаки, то все зависит от игровой ситуации. Ищем свободные зоны. Кто увидит – тот и начинает.

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– Зимой команду покинул Ракицкий. Объясняет ли это нынешние ошибки?

– Конечно, ушел лидер команды. Но сегодняшние моменты не связаны с отсутствием Ярослава. Это индивидуальные ошибки, которые может допустить любой футболист, – цитирует Хочолаву Террікон.