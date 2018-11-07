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Манчестер Сити – Шахтер – видео голов

22:46 770 Читати українською
Манчестер Сити – Шахтер – видео голов
Манчестер Сити – Шахтер – видео голов

Манчестер Сити в течение стартовых 25 минут дважды забил в ворота Шахтера.

Марез на 13-й минуте на фланге накрутил игроков, оставил в дураках Ракицкого и прострелил в штрафную "горняков". На прострел алжирца отозвался Давид Силва, который расстрелял ворота Пятова.

Манчестер Сити – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Видео гола Давида Силвы:

Второй гол Сити забил на 24-й минуте с пенальти. Стерлинг ворвался в штрафную площадки и оказался на газоне. Хорошо знаком украинском арбитр Кашшаи не колеблясь указал на точку несмотря на откровенную симуляцию от вингера Сити, которого даже близко не трогал ни Матвиенко, ни Пятов. Габриэль Жезус уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Видео фола и реализованного Жезусом пенальти:

Лига чемпионов4 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити

live 59'
3 : 0
Шахтер
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