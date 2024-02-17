Капитан Шахтера Тарас Степаненко может помочь "горнякам" во втором стыковом поединке плей-офф Лиги Европы с Марселем.

Повреждение Степаненко в матче против Марселя не было серьезным, сообщает ТаТоТаке.

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Отмечается, что МРТ-обследование, которое прошел капитан Шахтера после поединка, не выявило ни надрыва, ни растяжения задней поверхности бедра.

Добавим, что Степаненко сыграл в этом сезоне в 19 матчах за Шахтер, в которых записал в свой актив 1 ассист. Ответный матч против Марселя состоится 22 февраля, начало в 22:00.

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