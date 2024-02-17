Лиссабонские Спортинг и Бенфика следят за лидером Шахтера Георгием Судаковым. Об этом сообщил инсайдер Экрем Конур в Twitter.

Судаков признался, где мечтает продолжить карьеру – звезду Шахтера ставят выше Зинченко и Мудрика

Других деталей относительно возможного перехода украинца он не уточнил. Шахтер и Бенфика уже имеют опыт сотрудничества – ранее "горняки" продали лиссабонцам Анатолия Трубина и Давида Нереса.

Спортинг и Бенфика возглавляют турнирную таблицу чемпионата Португалии. Обе команды набрали по 52 очка, но "зелено-белые" имеют игру в запасе. Также команды продолжают борьбу в Лиге Европы – Спортинг в первом стыковом матче одолел Янг Бойз, а Бенфика обыграла Тулузу.

Напомним, ранее воспитанником "горняков" интересовались Наполи и Ювентус, а Сергей Палкин признался, что клуб зимой не продал 21-летнего полузащитника за 40 миллионов евро. Контракт Судакова с Шахтером действует до конца 2028 года – недавно полузащитник подписал новое соглашение.

В сезоне 2023/24 Георгий сыграл за "оранжево-черных" 19 матчей во всех турнирах. Забил три гола и отдал один ассист.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?