Степаненко доволен текущей формой Шахтера – хавбек хочет играть против Динамо уже через неделю

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко подытожил выступление команды в товарищеском матче против Руха (4:1).

"Мы долго оставались без футбола, и важно было испытать себя именно в спарринге. Ведь на тренировках часто перестраховываются, где-то бережешь ноги. А игра есть игра. Очень рад снова вернуться на поле. Важно сыграть и почувствовать футбол изнутри. Вроде все получалось, но время еще есть, чтобы набрать функциональные кондиции.

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Тренеры распределили силы так, чтобы каждый футболист провел по тайму, почувствовал игровой тонус. Все ребята молодцы. Выложились и победили. Думаю, Руху было трудно. Недавно львовяне проводили спарринг и во втором тайме физически где-то не выдержали. Каждый решает свои задачи. Наша цель неизменна – выиграть чемпионат.

Я сторонник того, чтобы начать играть через неделю. Если, конечно, позволит министерство здравоохранения, правительство. Мы сдали тесты 11 мая и начали тренироваться. Три недели – вполне достаточно, чтобы быть готовыми функционально", – цитирует Степаненко официальный сайт Шахтера.

Напомним, "горняки" должны были возобновить сезон 30 мая матчем против Динамо, однако УПЛ может перенести тур на неделю позже.

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