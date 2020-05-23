"Слышал, что мой друг набрал неплохо": Степаненко рассказал, кто в Шахтере имеет проблемы с весом

Хавбек Шахтера Тарас Степаненко признал, что далеко не все игроки придерживались диеты во время паузы.

Игрок сборной Украины раскрыл секрет своего одноклубника Дентиньо.

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"Кто набрал больше всех веса за время карантина? Это не я. Я редко вес набираю. А вот мой друг Дентиньо, слышал, набрал неплохо", – цитирует Степаненко Tribuna.

Напомним, Дентиньо провел за Шахтер 16 матчей в текущем сезоне, отметившись двумя голами и одним ассистом.

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