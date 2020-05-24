Степаненко задоволений поточною формою Шахтаря – хавбек хоче грати проти Динамо вже через тиждень

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко підсумував виступ команди у товариському матчі проти Руха (4:1).

"Ми довго залишалися без футболу, і важливо було випробувати себе саме в спарингу. Адже на тренуваннях часто перестраховуються, десь бережеш ноги. А гра є гра. Дуже радий знову повернутися на поле. Важливо зіграти і відчути футбол зсередини. Начебто все виходило, але час ще є, щоб набрати функціональні кондиції.

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Тренери розподілили сили так, щоб кожен футболіст провів по тайму, відчув ігровий тонус. Всі хлопці молодці. Виклалися і здобули перемогу. Думаю, Руху було важко. Нещодавно львів'яни проводили спаринг і в другому таймі фізично десь не витримали. Кожен вирішує свої завдання. Наша мета незмінна – виграти чемпіонат.

Я прихильник того, щоб почати грати через тиждень. Якщо, звичайно, дозволить міністерство охорони здоров'я, уряд. Ми здали тести 11 травня і почали тренуватися. Три тижні – цілком достатньо, щоб бути готовими функціонально", – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" повинні були відновити сезон 30 травня матчем проти Динамо, однак УПЛ може перенести тур на тиждень пізніше.

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