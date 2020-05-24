toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БОРУСІЯ ДОРТМУНД БАВАРІЯ

Степаненко задоволений поточною формою Шахтаря – хавбек хоче грати проти Динамо вже через тиждень

14:07 127 Читать на русском
Степаненко задоволений поточною формою Шахтаря – хавбек хоче грати проти Динамо вже через тиждень
Тарас Степаненко / Сайт Шахтаря

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко підсумував виступ команди у товариському матчі проти Руха (4:1).

Товариські матчі
Шахтар
4
4 : 1
1
Рух
11:00 24:05:2020
завершено
 

"Ми довго залишалися без футболу, і важливо було випробувати себе саме в спарингу. Адже на тренуваннях часто перестраховуються, десь бережеш ноги. А гра є гра. Дуже радий знову повернутися на поле. Важливо зіграти і відчути футбол зсередини. Начебто все виходило, але час ще є, щоб набрати функціональні кондиції.

"Чув, що мій друг набрав непогано": Степаненко розповів, хто в Шахтарі має проблеми з вагою

Тренери розподілили сили так, щоб кожен футболіст провів по тайму, відчув ігровий тонус. Всі хлопці молодці. Виклалися і здобули перемогу. Думаю, Руху було важко. Нещодавно львів'яни проводили спаринг і в другому таймі фізично десь не витримали. Кожен вирішує свої завдання. Наша мета незмінна – виграти чемпіонат.

Я прихильник того, щоб почати грати через тиждень. Якщо, звичайно, дозволить міністерство охорони здоров'я, уряд. Ми здали тести 11 травня і почали тренуватися. Три тижні – цілком достатньо, щоб бути готовими функціонально", – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" повинні були відновити сезон 30 травня матчем проти Динамо, однак УПЛ може перенести тур на тиждень пізніше.

Шахтар розгромив Рух у контрольному матчі з феєричним стартом

blog_ava
Чемпіон світу-2018 продав свою медаль з Росії за шалені гроші
06:00
2611
Теги
Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтар Шахтар Динамо Динамо Шахтар - Рух
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
55
хв
Майнц
16:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук