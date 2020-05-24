Шахтер разгромил Рух в контрольном матче с феерическим стартом

Шахтер обыграл львовский Движение (4:1) в рамках подготовки к рестарту УПЛ. Счет и отчет о матче – в этой новости на "Футбол 24".

Контрольный матч

Шахтер – Рух – 4:1

Голы: Соломон, 10 Марлос, 64 (пен), Коноплянка, 72, Мораес, 85 – Додо, 9 (автогол)

Шахтер: Трубин (Гриценко 29, Пятов 46, Шевченко 77), Додо (А. Бондаренко 46), Витао (Кривцов 46), Хочолава (Матвиенко 46), Болбат (Вакула 46), Маркос (Пихаленок 46, Дентиньо 77) Алан Патрик (Коваленко 46), Тете (Коноплянка 46), Соломон (Степаненко 46), Тайсон (Марлос 46), Фернандо (Сикан 31 Мораес 46)

Рух: Бандура, Романюк (Заставный 64), Дуць, Белый (Марушка 71), Мысык (Сак 64), Копина (Калюжный 68), Мартынюк (Коробенко 46), Брикнер, Бойчук, Синица, Беленький (Кухаревич 46).

Матч и онлайн-трансляция Шахтер – Рух стартовал в 11:00. Накануне львовский клуб расписал ничью с Динамо, а "горняки" проводили первый спарринг после карантина. Команда Каштру начала активно и могла открывать счет уже на 2-й минуте. Тайсон с линии штрафной пробивал в ближний угол – Бандура сыграл надежно. Уже через мгновение Фернандо простреливал на дальнюю штангу, Тете был готов замыкать, но Брикнер спас львовян, выбив сферу подальше.

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Не забиваешь ты – забивают тебе. Жестокое футбольное правило сработало на 9-й минуте, когда Брикнер исполнил штрафной с правого фланга, а Додо подправил в собственные ворота. Мяч низом залетел прямо под дальнюю штангу. Однако Шахтер ответил своим голом уже через минуту. Бандура парировал перед собой выстрел Фернандо метров с 16-ти, а Соломон результативно сыграл на добивании – 1: 1 после стартовых 10-ти минут.

Брикнер продолжал терроризировать Трубина коварными стандартам. Полузащитник Руха пробивал по воротам даже с углового. Вратарь Шахтера выполнил два хороших сейва. Зато Соломон, наиболее активный игрок чемпиона Украины в дебюте, не позволял расслабиться обороне львовян – обострял, совсем немного не попал в дальний. Тете также стрелял при первой же возможности, однако Бандура не без проблем тянул удары бразильца.

На 29-й минуте Гриценко заменил Трубина. Похоже, молодой кипер получил повреждение. Сикан вышел вместо Фернандо. Копина после красивой передачи пяточкой от партнера закручивал в дальний угол – Гриценко не менее эффектно перевел на угловой. Похожий трюк выполнили Тайсон с Патриком, последний пробил над перекладиной. Соломону откровенно не везло, в конце первого тайма израильтянин чудом не замкнул прострел Додо. Результативная ничья – таков итог первых 45-ти минут с преимуществом Шахтера и приличным уровнем Руха.

После перерыва Каштру выставил одиннадцать новых игроков: Пятов, Вакула, Кривцов, Матвиенко, Артем Бондаренко, Степаненко, Пихаленок, Марлос, Коваленко, Коноплянка, Мораес. Оборона Руха принимает на себя два подряд удара Коваленко, в Мораес, не опуская мяч на газон, стреляет рядом со штангой. Вскоре Шахтер организует быстрый выпад 3 в 3, но Дуць блокирует удар Мораеса.

Вакула прорвался в штрафную с правого фланга и упал в борьбе с соперником – рефери после короткой паузы назначил пенальти. Марлос с "отметки" развел мяч и голкипера по разным углам. Коноплянка увеличил преимущество "горняков", отметившись самым легким мячом в карьере. Марлос нашел на дальный стойке, а тот покатил на линию ворот – Коно хватило минимального прикосновения. Через две минуты Евгений мог оформить дубль ударом в дальний, но Бандура кончиками пальцев перевел сферу в стойку.

Матвиенко был вынужден покинуть поле на 80-й. Защитник Шахтера неудачно приземлился на спину после борьбы на втором этаже. Выглядело довольно жутко. Активный Мораес также не покинул поле без забитого мяча. Бразилец выскочил на свидание с кипером, получив классный пас от Марлоса, и уверенно реализовал убийственный момент.

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