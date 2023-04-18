У Бунедкора был шанс стать единоличным лидером турнирной таблицы, но вместо победы он едва спас ничью. Решающий гол хозяева забили на 90+7. К тому же Насаф почти пол часа играл в меньшинстве.

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После финального свистка футболисты не смогли унять свои эмоции. Прямо на поле началась толкотня. Нормализовать обстановку не удалось. Все завершилось массовой потасовкой в подтрибунном помещении, в которой приняли участие футболисты и персонах обеих команд.

Ассоциация футбола Узбекистана уже сообщила, что открыла дисциплинарное дело. В распоряжении компетентных органов есть все необходимые видеоматериалы и рапорты официальных лиц матча.

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