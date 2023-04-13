Драка в Баварии: Мане уладил конфликт с Сане, но это еще не конец
Ситуация в мюнхенском коллективе постепенно налаживается, но до идеальной атмосферы все еще далеко.
13 апреля "ротен" вернулись к тренировкам, где встретились Лерой Сане и Садьо Мане, между которыми на неделе произошел конфликт.
Боссы Баварии хотели попрощаться с Мане после драки – известно, что будет делать вингер
Как утверждает Bild, сенегалец принес извинения за удар в лицо, нанесенный после дуэли в Лиге чемпионов с Манчестер Сити.
В то же время Хасан Салихамиджич и Оливер Кан общались с представителями Мане по поводу его будущего в клубе. Решение могут принять уже после нынешней тренировки, на которой вингер выглядел спокойным.
Ранее была информация, что 31-летний вингер не ограничится только штрафом. Многие игроки мюнхенцев и менеджеров считают, что сам футболист уйдет летом.
"Перезвонил жене и сказал, что хочу умереть": как игроки чемпиона Англии подрались на поле во время матча Лиги чемпионов