Ситуация в мюнхенском коллективе постепенно налаживается, но до идеальной атмосферы все еще далеко.

13 апреля "ротен" вернулись к тренировкам, где встретились Лерой Сане и Садьо Мане, между которыми на неделе произошел конфликт.

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Как утверждает Bild, сенегалец принес извинения за удар в лицо, нанесенный после дуэли в Лиге чемпионов с Манчестер Сити.

В то же время Хасан Салихамиджич и Оливер Кан общались с представителями Мане по поводу его будущего в клубе. Решение могут принять уже после нынешней тренировки, на которой вингер выглядел спокойным.

Sadio Mané and Leroy Sané trained normally today after their altercation at the Etihad. Both apologised to their teammates this morning. ️



( @SkySportsNews) pic.twitter.com/ypHf0Gy7GI — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 13, 2023

Ранее была информация, что 31-летний вингер не ограничится только штрафом. Многие игроки мюнхенцев и менеджеров считают, что сам футболист уйдет летом.

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