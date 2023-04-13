З'ясування стосунків між Садьйо Мане та Лероєм Сане – далеко не перший випадок внутрішніх розбірок у Лізі чемпіонів. Чого тільки варта сутичка двох гравців англійського Блекберна, що трапилася майже 30 років тому. Та якщо баварці билися у роздягальні, то Грем Ле Со та Девід Бетті влаштували бійку на полі.

Практично у кожній команді трапляються конфлікти. Проте переважна більшість так і залишається таємницею роздягальні та не потрапляє у пресу. Однак навіть за таких умов можна нарахувати добрий десяток публічних з'ясувань стосунків між партнерами. І якщо деякі з них стаються на тренуваннях, то наш скандальний епізод відбувся не просто під час гри. Грем Ле Со та Девід Бетті пустили у хід кулаки в матчі Ліги чемпіонів.

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Передостанній тур групового етапу ЛЧ 1995/1996, матч між Спартаком та Блекберном. Сенсаційний англійський чемпіон зберігав лише математичні шанси на вихід у плей-оф. Невдалі результати та внутрішня напруга у колективі зумовили особливу налаштованість підопічних Рея Харфорда, які вийшли на поле "Лужників" по-справжньому зарядженими. На 4-й хвилині футболісти гостей Грем Ле Со та Девід Бетті опинилися на фланзі та одночасно кинулися наздоганяти м’яч. Зусилля виявилися марними – той викотився за лінію.

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Господарі ввели м'яч з-за бокової, Аленічев намагався прорватися до воріт, але свисток італійського рефері П'єрлуїджі Пайретто зупинив цей прорив через фол. Саме тієї миті усі помітили, що два гравці у червоних футболках кинулися з кулаками одне на одного. Камера із невеличким запізненням вихопила розв'язку тієї бійки. Зближення, словесна перепалка і Ле Со з лівої гамселить кулаком в обличчя партнеру. І добре, що неподалік опинився капітан Блекберна Тім Шервуд, який взяв на себе роль миротворця.

Розбишак вдалося розтягнути, а суддя здивував, обмежившись усними попередженнями. Пайретто відверто пошкодував гравців Блекберна і не продемонстрував їм навіть жовтої.

Бетті завжди тягнувся до м'яча, а я час від часу просив його не розташовуватись так близько до мене, – згадував Ле Со у своїй автобіографічній книзі "Left field". – За два тижні до інциденту у Москві на тренуванні я прокинув м'яч йому поміж ніг, і він розсердився. Під час наступної гри у першому таймі він назвав мене егоїстом. У перерві я попросив його повторити свої слова перед усіма, та він не зміг. Невдовзі ми обидва заспокоїлися та вирушили на матч Ліги чемпіонів.

У книзі Грем описує жахливий холод у Москві. А ще промовисто називає роздягальні стадіону "холодними та жалюгідними". "Це було дійсно похмуре місце", – пише Ле Со. Погані результати, гнітюча атмосфера, натягнуті стосунки – все це трансформувалося у ту бійку. Бетті почав кричати на Ле Со, той відчув певну загрозу і зацідив партнеру в обличчя.

Я одразу ж зрозумів, що зламав свою ліву руку. Я не боєць. Я не правильно стиснув кулак, – аналізував свою поведінку Ле Со.

Грем відчув сильний біль, проте дограв перший тайм. У перерві бесіду з хуліганами провів тренер Харфорд і заявив, що йому "соромно". На початку другого тайму Ле Со замінили, а після гри він попросив пробачення у Бетті перед всією командою. Ще через кілька годин Грем знову взявся розмовляти з партнером в аеропорту. Його непокоїв той епізод, тож він знову перепросив Бетті. "Не турбуйся через це", – заспокоював Девід засмученого товариша.

Ле Со у книзі кілька разів розвіює міф про гомофобські звинувачення на адресу Бетті. Подейкували, що саме через це Девід розпочав конфлікт з Ле Со, який мав особливу репутацію. Преса безжально розкритикувала Блекберн (матч завершився поразкою 0:3), а розбишакам дісталося особливо. На додачу посипалися й здогадки щодо причини конфлікту. Журналісти періодично підозрювали Ле Со у нетрадиційній орієнтації, а бійка з тафгаєм Бетті була хорошою нагодою пов'язати ці вигадані міфи.

У своїй автобіографії, датованій 2001-м, Девід Бетті теж згадує про бійку з партнером, але акцентує увагу на іншому. У той час атмосфера у Блекберні була жахливою, команда вийшла з-під контролю, а футболісти дозволяли собі випивати пиво перед матчами (зокрема, напередодні гри у "Лужниках"). З відходом Кенні Далгліша роздягальня стала неконтрольованою через м’якість Рея Харфорда.

Шерінгем, Ле Со, Гаскойн, Бетті (зліва – направо)

Ле Со дуже болісно переживав той момент. Він згадував, як зателефонував дружині Маріані та сказав, що хоче померти.

Я повернувся додому і не міг спати. Це було жахливо. Увесь наступний день я провів удома. Я не читав газет, але знав, що вони пишуть щось погане. Усі дзвонили мені, тож я вимкнув телефон, – писав Ле Со.

Йому знову довелося просити пробачення, але цього разу публічно. Невдовзі Блекберн оштрафував обидвох футболістів через той резонансний епізод. Минув місяць і Девід Бетті покинув Блекберн, перебравшись у Ньюкасл. Грем Ле Со затримався на "Івуд Парк" до 1997-го, поки не став футболістом Челсі.

Скандал у Москві змінив життя кожного з його учасників. І якщо брутальний Девід Бетті сприйняв конфлікт, як "один із", то Грем Ле Со називав бійку холодного вечора 22 листопада 1995-го подією, яку він хотів би стерти зі своєї кар'єри понад усе.