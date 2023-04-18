Бунедкор мав шанс стати одноосібним лідером турнірної таблиці, але замість перемоги ледве врятував бодай нічию. Вирішальний гол господарі забили на 90+7. До того ж Насаф майже пів години грав у меншості.

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Після фінального свистка футболісти не змогли вгамувати свої емоції. Прямо на полі розпочалася штовханина. Нормалізувати обстановку не вдалося. Все завершилося масовою бійкою в підтрибунному приміщенні, в якій взяли участь футболісти та персонах обох команд.

Асоціація футболу Узбекистану вже повідомила, що відкрила дисциплінарну справу. В розпорядженні компетентних органів є всі необхідні відеоматеріали та рапорти офіційних осіб матчу.

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