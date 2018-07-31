Стекеленбург продлил контракт с Эвертоном

Голкипер Маартен Стекеленбург подписал новый контракт с ливерпульским Эвертоном.

Эвертон на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с голкипером Маартеном Стекеленбургом.

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Новое соглашение рассчитано до 2020 года. Сам вратарь является дублером Джордана Пикфорда, который перешел к "ирисам" летом 2017 года. Стекеленбург стал игроком клуба годом ранее.

Наивысшим достижением вратаря на международном уровне был финал ЧМ-2010, в котором Нидерланды уступили Испании со счетом 0:1.

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