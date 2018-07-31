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Стекеленбург продлил контракт с Эвертоном

07:30 4 Читати українською
Стекеленбург продлил контракт с Эвертоном
Маартен Стекеленбург / ФК Эвертон

Голкипер Маартен Стекеленбург подписал новый контракт с ливерпульским Эвертоном.

Эвертон на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с голкипером Маартеном Стекеленбургом.

Эвертон планирует подписать новый контракт с Пикфордом

Новое соглашение рассчитано до 2020 года. Сам вратарь является дублером Джордана Пикфорда, который перешел к "ирисам" летом 2017 года. Стекеленбург стал игроком клуба годом ранее.

Наивысшим достижением вратаря на международном уровне был финал ЧМ-2010, в котором Нидерланды уступили Испании со счетом 0:1.

Эвертон близок к подписанию Диня

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