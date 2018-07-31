Стекеленбург продлил контракт с Эвертоном

Англия — 30 июль 281
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"Дилер приставив мені до голови пістолет": Рішарлісон – пекельний шлях через наркотики та насилля до зірки АПЛ
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Снайпер Динамо и еще 2 украинских героя тура в УПЛ – они поразили победными голами и особым (не)празднованиемУкраина — 30 июль 308
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AC/DC и Арсенал, Daft Punk и ПСЖ: сеть покоряют оригинальные эмблемы, где объединены группы и футбольные клубыМир — 30 июль 180
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"Карраскаль – лише бліда тінь". Динамо потрібен форвард, Ворскла провалила старт, або Навіщо було запрошувати Раванеллі?Украина — 30 июль 509
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Сколько получают тренеры УПЛ – у большинства смешная зарплата, а Хацкевич не конкурент ФонсекеУкраина — 30 июль 1447
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