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Стекеленбург продовжив контракт з Евертоном

07:30 4 Читать на русском
Стекеленбург продовжив контракт з Евертоном
Маартен Стекеленбург / ФК Евертон

Голкіпер Маартен Стекеленбург підписав новий контракт з ліверпульським Евертоном.

Евертон на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракту з голкіпером Маартеном Стекеленбургом.

Евертон планує підписати новий контракт з Пікфордом

Нова угода розрахована до 2020 року. Сам воротар є дублером Джордана Пікфорда, який перейшов до "ірисок" влітку 2017 року. Стекеленбург став гравцем клубу на рік раніше.

Найвищим досягненням голкіпера на міжнародному рівні був фінал ЧС-2010, в якому Нідерланди поступились Іспанії з рахунком 0:1.

Евертон близький до підписання Діня

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