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Эвертон планирует подписать новый контракт с Пикфордом

10:11 3 Читати українською
Эвертон планирует подписать новый контракт с Пикфордом
Джордан Пикфорд / Фото: ФК Эвертон

Вратарь Эвертона Джордан Пикфорд может продлить контракт со своей командой.

Эвертон предложит новый улучшенный контракт вратарю Джордану Пикфорду, сообщает Sky Sports. Голкипер до сих пор находится в отпуске после чемпионата мира-2018, на котором он стал одним из ключевых игроков сборной Англии, которая дошла до полуфинала турнира.

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Уже на этой неделе Джордан вернется к тренировкам и тогда стороны обсудят продолжение сотрудничества.

Желание "ирисок" улучшить финансовые условия контракта основного вратаря связано не только с хорошим выступлением на мундиале, но и с интересом к нему со стороны Челси. Лондонцы определили Пикфорда главным претендентом на замену Куртуа, который может перейти в Реал.

Теги
Челси Челси Англия Джордан Пикфорд Джордан Пикфорд Эвертон Эвертон
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