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"Статистика существует для того, чтобы ее нарушать": Де Пена ожидает тяжелого поединка с Десной

09:47 - Читати українською
"Статистика существует для того, чтобы ее нарушать": Де Пена ожидает тяжелого поединка с Десной
Карлос Де Пена / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена поделился ожиданиями от поединка 28-го тура УПЛ против Десны.

 

"С Десной нас ждет важная игра, в которой нам нужно побеждать, поскольку это наш прямой конкурент. Это будет непросто, но, на мой взгляд, мы в хорошей форме, поэтому должны показать свою игру. К тому же, мы выиграли четыре последних матча и надеемся продолжать в том же духе.

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Поединок с Колосом был странным. Но мы должны привыкнуть к такого рода матчам, ведь все соперники пытаются отобрать у нас очки. Поэтому в Чернигове нам нужно показать свою лучшую игру и вывезти домой три очка.

В текущем сезоне команда Рябоконя уже дважды отбирала очки у Динамо. Считаю, что статистика существует для того, чтобы ее нарушать. Десна – непростой соперник, они хорошо играют и, думаю, мы способны и готовы провести хорошую игру в гостях и вернуться в Киев с победой", – цитирует Де Пену официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне после 27 туров в турнирной таблице чемпионата Украины занимают второе место, набрав 55 очков. Заря, которая дышит "бело-синим" в спину, отстает от Динамо на три пункта.

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