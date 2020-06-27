"Статистика существует для того, чтобы ее нарушать": Де Пена ожидает тяжелого поединка с Десной

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена поделился ожиданиями от поединка 28-го тура УПЛ против Десны.

"С Десной нас ждет важная игра, в которой нам нужно побеждать, поскольку это наш прямой конкурент. Это будет непросто, но, на мой взгляд, мы в хорошей форме, поэтому должны показать свою игру. К тому же, мы выиграли четыре последних матча и надеемся продолжать в том же духе.

Динамо и Десну рассудит Монзуль – УПЛ объявила судейские назначения 28-го тура

Поединок с Колосом был странным. Но мы должны привыкнуть к такого рода матчам, ведь все соперники пытаются отобрать у нас очки. Поэтому в Чернигове нам нужно показать свою лучшую игру и вывезти домой три очка.

В текущем сезоне команда Рябоконя уже дважды отбирала очки у Динамо. Считаю, что статистика существует для того, чтобы ее нарушать. Десна – непростой соперник, они хорошо играют и, думаю, мы способны и готовы провести хорошую игру в гостях и вернуться в Киев с победой", – цитирует Де Пену официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне после 27 туров в турнирной таблице чемпионата Украины занимают второе место, набрав 55 очков. Заря, которая дышит "бело-синим" в спину, отстает от Динамо на три пункта.

Динамо потребує підсилення: капітан із Ліги чемпіонів, бомбардир за три мільйони і ще 4 кандидатури для Суркіса