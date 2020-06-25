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Динамо и Десну рассудит Монзуль – УПЛ объявила судейские назначения 28-го тура

16:33 - Читати українською
Динамо и Десну рассудит Монзуль – УПЛ объявила судейские назначения 28-го тура
Екатерина Монзуль / фото Д. Руденко

Комитет арбитров УАФ определил список судейских бригад, которые будут работать на матчах 28-го тура УПЛ.

 

Один из центральных матчей 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Десна будет принимать Динамо, будет обслуживать бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль, информирует официальный сайт УАФ.

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27 июня

Колос – Александрия – Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Карпаты – Львов – Андрей Коваленко (Полтава).

Шахтер – Заря – Виталий Романов (Днепр), арбитр VAR – Евгений Арановский (Киев).

28 июня

Мариуполь – СК Днепр-1 – Анатолий Абдула (Одесса).

Десна – Динамо – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр VAR – Евгений Арановский (Киев).

Ворскла – Олимпик – Виктор Копиевский (Запорожье).

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Динамо Киев Динамо Киев Десна - Динамо Киев Екатерина Монзуль УПЛ Арбитры
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