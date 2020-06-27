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"Статистика існує для того, щоб її порушувати": Де Пена очікує на важкий поєдинок з Десною

09:47 - Читать на русском
"Статистика існує для того, щоб її порушувати": Де Пена очікує на важкий поєдинок з Десною
Карлос Де Пена / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена поділився очікуваннями від поєдинку 28-го туру УПЛ проти Десни.

 

"Із Десною нас чекає важлива гра, в якій нам потрібно перемагати, оскільки це наш прямий конкурент. Це буде непросто, але, на мій погляд, ми у хорошій формі, тому повинні показати свою гру. До того ж, ми виграли чотири останні матчі та сподіваємося продовжувати в тому ж дусі.

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Поєдинок із Колосом був дивним. Та ми повинні звикнути до такого роду матчів, адже всі суперники намагаються відібрати у нас очки. Тому у Чернігові нам потрібно показати свою найкращу гру та вивезти додому три очки.

У поточному сезоні команда Рябоконя вже двічі відбирала очки у Динамо. Вважаю, що статистика існує для того, щоб її порушувати. Десна – непростий суперник, вони добре грають та, думаю, ми здатні та готові провести хорошу гру у гостях та повернутися до Києва з перемогою", – цитує Де Пену офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни після 27 турів у турнірній таблиці чемпіонату України посідають другу сходинку, набравши 55 очок. Зоря, яка дихає "біло-синім" у спину, відстає від Динамо на три пункти.

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Динамо Динамо Десна Десна Десна - Динамо Карлос Карлос Де Пена
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