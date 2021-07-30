Стартовый матч Динамо в УПЛ рассудит Шурман – судейские назначения 2-го тура
УАФ объявила имена арбитров на очередной тур чемпионата Украины.
Во втором туре украинской Премьер-лиги в борьбу вступает киевское Динамо, которое пропускало предварительную встречу с Минаем (через длительную неопределенность относительно участия Олимпика в сезоне). Обслуживать поединок киевлян с Вересом будет Денис Шурман, сообщает официальный сайт УАФ.
Колос – Металлист 1925: анонс матча УПЛ
Судейские назначения на 2-й тур:
30 июля, пятница
Львов – Шахтер – Николай Балакин (Киевская обл.).
Колос – Металлист 1925 – Александр Шандор (Львов). Арбитр VAR – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
31 июля, суббота
Минай – Александрия – Виталий Романов (Днепр).
Черноморец – СК Днепр-1 – Виктор Копиевский (Кропивницкий).
1 августа, воскресенье
Мариуполь – Десна – Ярослав Козик (Мукачево).
Динамо – Верес – Денис Шурман (Киевская обл.). Арбитр VAR – Алексей Деревинский (Хмельницкий).
Ворскла – Рух – Евгений Арановский (Киев).
2 августа, понедельник
Ингулец – Заря – Сергей Бойко (Киевская обл.).