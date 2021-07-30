Не успели мы и глазом моргнуть, как стартовал уже 2-й тур УПЛ! Львов, как и неделю назад, стартует раньше всех – "горожане" открывали чемпионат матчем против Мариуполя, расписав результативную ничью, а теперь в гости приехал "старший брат" азовцев. Последняя встреча этих коллективов надолго запомнится "горнякам", ведь львовяне в Харькове победили Шахтер со счётом 3:2. Эта сенсация де-факто означала конец чемпионской гонки для дончан, поэтому сегодня команда Роберто Де Дзерби не должна искать дополнительную мотивацию.

Шахтер победил Ингулец: крутой и сырой дебют Де Дзерби в УПЛ, ужасная игра обороны "горняков", Траоре – топ-форвард

Дебют итальянца в УПЛ оказался крутым, но сырым. Шахтер в Киеве победил Ингулец, задействовав всех новичков и устроив настоящую феерию в первые 15-20 минут – "оранжево-чёрные" готовили атаки через большое количество мелких подготовительных комбинаций и работали на большой скорости, создавая острые моменты с первых секунд. В глаза бросалась активность фулбэков – особенно заметным был Додо, которого можно было увидеть и на месте форварда, и возле опорников. "Горняки" в своём билд-апе использовали позиционную ротацию на флангах и создавали изоляции для вингеров, а нападающий Траоре действовал в качестве "столба" – хотя в роли завершителя он также выглядел шикарно.

Шахтер играл мощно, но уже с середины первого тайма команда замедлилась. Контроль мяча постепенно стал стерильным, а позиционные атаки после перерыва скатились к банальной игре через дриблинг Соломона и скидки Траоре – хотя даже в таком режиме дончане дважды забили из офсайда. Оборона же как привозила, так и привозит – Ингулец получил две классные возможности отличиться благодаря ошибкам Матвиенко, который регулярно проваливался при передачах из глубины и сканировании пространства вокруг себя. Не лучше проявил себя и звёздный Марлон. В конце концов, оба позволили петровцам забить гол после красивой комбинации.

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Роберто Де Дзерби в 1-м туре УПЛ устроил яркую демонстрацию возможностей своего идеального Шахтера, но до идеала ему ещё очень далеко – "горняки" только в начале своего пути. Между тем, команде необходимо как можно быстрее набирать форму и привыкать к требованиям нового тренера. Квалификация Лиги чемпионов стартует уже через неделю.

Львов выглядит прекрасным спарринг-партнёром перед ЛЧ, но дончане не имеют права относиться к сегодняшнему сопернику свысока. Они ещё слишком сырые (даже Ингулец сумел навязать "горнякам" борьбу за ничью), а команда Анатолия Бессмертного за межсезонье не стала слабее – по крайней мере в кадровом плане. Футбол львовян кардинальных изменений также не претерпел – в поединке против Мариуполя "горожане" всё так же круто контратаковали, создавая значительное количество моментов. Да, азовцам тоже давали играть, но в целом Львов выглядел активнее. И это после вспышки коронавируса в клубе!

Большим минусом в игре Львова стала зависимость от действий Эрнеста, которому удавалось разрывать правый фланг обороны Мариуполя. Именно через него прошло большее количество созданных моментов – впрочем, в середине второго тайма гости закрыли ганского вингера. После этого исчезла и острота со стороны "горожан", а подопечные Остапа Маркевича даже перехватили инициативу. Замены Анатолия Бессмертного кардинально перевернуть поединок тоже не смогли.

Это был только первый матч, поэтому делать далеко идущие выводы по футболу Львова рано. Этот коллектив способен создать проблемы обороне Шахтера. Хотя фаворит пары сегодня очевиден.

Кадровая ситуация

Особых проблем в составе обеих команд нет. Львовяне пережили вспышку коронавируса, в результате которой в 1-м туре не удалось задействовать Ильющенкова, Довгого, Ренана, Грисьо, Альваро и Хамелюка, но и без них старт "горожан" выглядел довольно сильно. Сейчас все здоровы, но остаются вопросы по физической форме.

У Шахтера единственной проблемой (кроме травмы Мораеса) остаётся форма Судакова – Георгий тренировался по индивидуальной программе. Впрочем, вряд ли он выйдет в старте. Сегодня ожидается тот же состав, что и на матч против Ингульца, хотя возможны отдельные перестановки. В частности, интересно, доверится ли тренерский штаб Исмаили.

Ориентировочные составы на матч Львов – Шахтер

Львов: Костык – Бусько, Махмутович, Михоуби, Якимец – Брикнер, Чирьяк – Ременяк, Шина, Эрнест – Ренан

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко – Майкон, Степаненко – Педринью, Алан Патрик, Соломон – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Львов способен дать бой Шахтеру, но для этого необходимо выдержать стартовый навал Шахтера. В первые 20-30 минут "горожанам" будет трудно, но если команда переживёт этот период без пропущенных голов, то дальше можно на что-то надеяться. Конечно, шансы даже на ничью небольшие, но в марте вообще никто не мог представить победу львовян над "горняками" со счётом 3:2.

Один гол подопечные Анатолия Бессмертного точно способны забить, ведь оборона у дончан хрупкая – впрочем, в новую сенсацию не верится. Шахтер даже в низком темпе с банальными перепасовками раскатывал Ингулец в блин, создав кучу моментов и дважды забив из офсайда, а сегодня команда Роберто Де Дзерби ещё и находится в лучшем физическом тонусе. Кроме того, "горняки" точно должны были провести работу над ошибками после 1-го тура, да и вообще от них ожидается прогресс от матча к матчу.

Учитывая вышеуказанные факторы, хочется поставить на уверенную победу Шахтера.

Шахтер победил Ингулец: крутой и сырой дебют Де Дзерби в УПЛ, ужасная игра обороны "горняков", Траоре – топ-форвард