Дебютный тур УПЛ 2021/22 впечатлил болельщиков очень интересным футболом практически во всех встречах. Такие поединки действительно не стыдно было транслировать за границу. Исключением стал лишь матч Колоса в Луцке против Вереса, где были расписаны унылые 0:0 без большого количества моментов – команды обменялись всего двумя-тремя шансами открыть счёт. Для новичков элиты подобный старт может считаться нормальным, а вот столь невнятная игра ковалёвцев удивила.

Костышин объяснил, почему Колос и Верес не смогли отличиться голами

В действиях подопечных Руслана Костышина не было заметно ни привычной энергозатратности, ни качественных контратак. По сути, у Колоса и моментов особых не возникало – гости в основном обстреливали Верес с дистанции или работали через кроссы (без острых завершений). В составе "хлеборобов" выделялся лишь Ситчинава, который неплохо работал корпусом и открывался под скидки в штрафной. Также качественно зашли в игру Нуриев и Сантос, которые могли вырвать победу для ковалёвцев в середине второго тайма.

Летнее усиление состава Колоса выглядело очень перспективно, однако того же нельзя сказать о футболе подопечных Руслана Костышина. Даже на уровне УПЛ с такой игрой будет очень трудно зацепиться за топ-5, а в Лиге конференций их уже ждёт карагандинский Шахтер. Впрочем, делать далеко идущие выводы по одному матчу рано.

Металлист 1925 стартовал в новом чемпионате гораздо убедительнее. По крайней мере, если говорить о первом тайме, в котором харьковчане уверенно переиграли Рух – подопечные Валерия Кривенцова удерживали инициативу, контролировали ход встречи и забили дважды. "Желто-синие" понравились своими контратаками, хорошим взаимодействием в центре и качественной работой по ничейных мячах – все подборы и отскоки были выиграны дебютантами УПЛ. Собственно, с них и прилетели голы.

После перерыва Металлист 1925 ощутимо просел (особенно в первые 15 минут), пропустив быстрый гол и глотнув ещё несколько опасных моментов. Особенно слабо выглядели фланги обороны, которые регулярно проходили на дриблинге, но в последние полчаса харьковчане относительно уверенно сдерживали натиск Руха. При этом нельзя сказать, что дебютанты не вытягивают скорости УПЛ – команда Валерия Кривенцова способна поддерживать высокий темп. Проблема заключается лишь в стабильности, но это исправляется опытом.

Интересно, что сегодняшний поединок стартует аж в 21:00. Для УПЛ подобные игровые слоты в новинку – Валерий Кривенцов даже заявил о необходимости настроить биологические часы. Впрочем, вряд ли этот фактор будет иметь определяющее значение в матче.

Кадровая ситуация

У Металлиста 1925 сломался Пономарь, которого вынесли на носилках ещё на старте матча против Руха. Врачи диагностировали растяжение ахиллова сухожилия, которое переходит в икроножную мышцу – с такой травмой Виталий вылетел минимум на 2 месяца. Других потерь в составе харьковчан нет.

Колос имел определённые проблемы с Богдановым – его заменили на старте второго тайма матча с Вересом. У Андрея было подозрение на сотрясение, а на командных фото с тренировок хавбека не заметно. Вполне вероятно, что сегодняшнюю встречу он пропустит – даже если Богданов отошёл, лучше поберечь лидера для Лиги конференций.

Ориентировочные составы на матч Колос – Металлист 1925

Колос: Волынец – Золотов, Петров, Новак, Черноморец – Задоя, Милько – Ильин, Нуриев, Сантос – Ситчинава

Металлист 1925: Сидоренко – Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня – Савин, Крыськив, Габелок, Фабинью, Голодюк – Дмитренко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Колос стоит назвать фаворитом пары. У команды больше опыта, а сегодня она ещё и перед родными трибунами дебютирует – и не просто дебютирует, а реабилитируется за потерю очков. Металлист 1925 этого эмоционального бонуса уже не имеет. Подопечные Валерия Кривенцова свой дебютный концерт провели неделю назад, а сейчас для них наступают тяжёлые рабочие будни. Именно в такие моменты новички УПЛ и сыпятся.

Ожидать разгрома, конечно же, не стоит. Ковалёвцы ещё не набрали оптимальных кондиций, а у харьковчан собралась довольно сильная команда. Кроме того, эти коллективы довольно схожи в стилистическом плане – та же ставка на скорость и контратаки, та же энергозатратность, та же готовность стрелять с любых дистанций. Впрочем, в единоборствах Колос выглядит значительно перспективнее.

Учитывая все эти факторы, наиболее вероятной кажется непростая, но заслуженная победа подопечных Руслана Костышина.

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