Стартовий матч Динамо в УПЛ розсудить Шурман – суддівські призначення 2-го туру
УАФ оголосила імена арбітрів на черговий тур чемпіонату України.
У другому турі української Прем'єр-ліги у боротьбу вступає київське Динамо, яке пропускало попередню зустріч з Минаєм (через тривалу невизначеність щодо участі Олімпіка в сезоні). Обслуговувати поєдинок киян з Вересом буде Денис Шурман, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Колос – Металіст 1925: анонс матчу УПЛ
Суддівські призначення на 2-й тур:
30 липня, п'ятниця
Львів – Шахтар – Микола Балакін (Київська обл.).
Колос – Металіст 1925 – Олександр Шандор (Львів). Арбітр VAR – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ).
31 липня, субота
Минай – Олександрія – Віталій Романов (Дніпро).
Чорноморець – СК Дніпро-1 – Віктор Копієвський (Кропивницький).
1 серпня, неділя
Маріуполь – Десна – Ярослав Козик (Мукачеве).
Динамо – Верес – Денис Шурман (Київська обл.). Арбітр VAR – Олексій Деревінський (Хмельницький).
Ворскла – Рух – Євген Арановський (Київ).
2 серпня, понеділок
Інгулець – Зоря – Сергій Бойко (Київська обл.).