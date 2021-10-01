Старридж перебрался в чемпионат Австралии
Экс-форвард Ливерпуля Даниэль Старридж нашел неожиданный вариант для продолжения карьеры.
Даниэль Старридж отныне будет защищать цвета Перт Глори, сообщает официальный сайт клуба.
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Австралийцы подписали 32-летнего англичанина на правах свободного агента, но другие детали сотрудничества между сторонами остаются в тайне. Последним местом работы для Даниэля был турецкий Трабзонспор.
Напомним, Старидж известен своими выступлениями в АПЛ за Манчестер Сити, Челси и Ливерпуль. Также игрок провел 26 матчей в национальную команду.
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