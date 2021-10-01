Даніель Старрідж відтепер захищатиме кольори Перт Глорі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Австралійці підписали 32-річного англійця на правах вільного агента, але інші деталі співпраці між сторонами залишаються у таємниці. Останнім місцем роботи для Даніеля був турецький Трабзонспор.

Нагадаємо, Старідж відомий своїми виступами в АПЛ за Манчестер Сіті, Челсі та Ліверпуль. Також гравець провів 26 матчів на національну команду.

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