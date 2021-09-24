"Напряженная ситуация была около Рождества. Я не помню, с кем мы играли. Возможно, это был выездной матч с Сандерлендом. Клопп и Милнер чуть не подрались, но Джеймс отступил. По глазам Клоппа было заметно, что он готов пойти до конца, чтобы доказать свою точку зрения. Это было очень напряженное время для него. Он был под большим давлением.

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Для меня это был первый год в Ливерпуле, для Клоппа – второй. Все считают его хорошим тренером. Это Юрген Клопп, который делает суперзвезд из своих игроков. Конечно, давление на нем сказывалось. Но если команда не может победить Сандерленд, то стоит забыть о местах, на которые ты рассчитывал", – цитирует Клаван Goal.

Напомним, в сезоне АПЛ 2016/17 Ливерпулю удалось финишировать на 4-й строчке.

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