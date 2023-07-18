Бразильский вингер Виллиан решил не менять летом клуб. Он останется играть в АПЛ в сезоне 2023/24.

Несколько недель назад 34-летний футболист стал свободным агентом, поскольку его контракт с Фулхэмом истек. Однако Виллиан не покинет АПЛ и продолжит выступать за лондонскую команду.

Виллиан завершает переход в клуб АПЛ

На официальном сайте Фулхэм подтвердил, что бразилец подписал новое соглашение до 2024 года с возможностью продления еще на 12 месяцев. Бразилец будет выступать под 20-м номером. В составе лондонской команды Виллиан в прошлом сезоне сыграл 30 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть ассистов.

Фулхэм – третий клуб бразильца в АПЛ. Раньше он играл за Челси и Арсенал. Виллиан известен также своими выступлениями за Шахтер. За украинский клуб вингер сыграл в 221 матче.

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