Бразилец вчера прошел медосмотр в Ноттингем Форест, сообщает Низаар Кинсела в своем твиттере.

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Однако, по информации Фабрицио Романо, трансфер Виллиана к "лесорубам" еще не завершен, хотя Ноттингем намерен закрыть сделку в ближайшие часы. Бразильца также хотят подписать Фулхэм, с которым у Виллиана завершился контракт, и клубы из Саудовской Аравии.

К слову, прошлый сезон хавбек провел в составе Фулхэма, сыграв 30 матчей, в которых отметился 5 голами и 6 ассистами.

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Exclusive: Willian is having his medical at Nottingham Forest. https://t.co/bD9TkPUEo9 — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) July 13, 2023