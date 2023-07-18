Бразильський вінгер Вілліан вирішив не змінювати влітку клуб. Він залишиться грати в АПЛ в сезоні 2023/24.

Кілька тижнів тому 34-річний футболіст став вільним агентом, оскільки його контракт з Фулхемом завершився. Однак Вілліан не покине АПЛ і продовжить виступати за лондонську команду.

Вілліан завершує перехід до клубу АПЛ

На офіційному сайті Фулхем підтвердив, що бразилець підписав нову угоду до 2024 року з можливістю продовження ще на 12 місяців. Бразилець буде виступати під 20 номером. У складі лондонської команди Вілліан в минулому сезоні зіграв 30 матчів, в яких забив п'ять голів та віддав шість асистів.

Фулхем – третій клуб бразильця в АПЛ. Раніше він грав за Челсі та Арсенал. Вілліан відомий також своїми виступами за Шахтар. За український клуб вінгер зіграв у 221 матчі.

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