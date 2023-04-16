Сассуоло обыграл Ювентус в рамках 30-го тура Серии А. Читайте счет и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Благодаря осечкам конкурентов у Ювентуса был шанс приблизиться к зоне Лиги чемпионов. И это, учитывая 15-очковый штраф. Похоже, лидеры Серии А настолько расслабились после наказания туринцев, что даже не заметили, как "Старая синьора" снова оказалась в игре.

Сассуоло на своем поле более 7 лет не побеждал "бьянконери". Сегодня гости первый тайм провели в присущем для Массимилиано Аллегри стиле – контролировали ситуацию, но не пытались форсировать события. На перерыв команды ушли с нулями на табло, что вполне закономерно. На гол действительно никто не наиграл.

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На старте второй половины Алессио Дионизи произвел ключевую замену, выпустив Дефреля. Француз сразу же взял на себя всю ответственность за креатив. Защита Ювентуса начала трещать. На себе все держали Федерико Гатти и Маттео Перин. Голкипер выполнял роскошные сейвы, а защитник выбивал даже из пустых ворот.

Но долго так продолжаться не могло. В конце концов Дефрель нашел щель и отправил мяч в сетку ворот. Играть оставалось пол часа, но Ювентус не смог перехватить инициативу. Скорее, хозяева поля были ближе к тому, чтобы увеличить преимущество. Вот только хладнокровия "нероверди" заметно не хватало. Финальный свисток так и зафиксировал минимальную победу Сассуоло.

Ювентус потерпел второе поражение подряд и остался на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. В активе Сассуоло теперь 40 очков, с которыми команда Алессио Дионизи поднялась на 10-е место.