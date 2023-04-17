Сегодня ты герой и любимец публики, а завтра превращаешься в изгоя. История нападающего Ювентуса Микеле Падовано – очередное тому подтверждение.

Футбол24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о взлетах и падениях любимца туринских болельщиков середины 90-х Микеле Падовано.

"Это самый важный день моей жизни", – сказал журналистам мужчина, который только что вышел из помещения Апелляционного суда Турина. Только что с него были сняты обвинения в деле по торговле наркотиками. В далеком 2006-м прокуратура обвиняла его в финансировании международной торговли наркотиками. Этим мужчиной оказался бывший нападающий Ювентуса, Наполи и многих других итальянских клубов Микеле Падовано. На момент задержания он выполнял функции генерального директора Алессандрии, клуба из Серии D. Кроме него, полиция арестовала еще 32 человека, фигурировавших по делу о торговле гашишем.

Шестнадцать лет назад свет исчез из моей жизни. Сегодня тьма ушла, я чуть не ослеп, мое сердце снова растаяло и я расплакался. Спасибо правосудию, моим адвокатам, жене, сыну и всем, кто верил в меня, – заявил Падовано после провозглашения оправдательного приговора.

Турин, май 2006-го, Микеле поужинал с друзьями в одном из ресторанов, а когда вышел оттуда, на него набросилась полиция. Как рассказывал впоследствии мужчина, сначала он подумал, что это шутка или розыгрыш. "Наручники после пиццы с друзьями, когда ты не сделал ничего плохого. Холодная камера, дубинки, стучащие по решетке в 6 утра вместо будильника. Домашний арест, друзья, которые исчезают", – делился переживаниями Падовано.

Зарядись энергией футбола, просматривая долгожданные матчи Лиги чемпионов вместе с HLIBNY DAR. Напитки бренда изготовлены на воде из артезианской скважины и высококачественных спиртов класса "Люкс". Ведь HLIBNY DAR – выбор тех, кто ценит не только качественный футбол, но премиальный вкус.

После начала громкого судебного процесса Микеле приходилось отбиваться от прессы и дополнительных обвинений. Например, в 2011-м Альфредо Юлиано, отец его экс-партнера по Ювентусу Марка Юлиано, написал гневный пост в Фейсбук, где обвинил Падовано в торговле наркотиками и даже смерти экс-одноклубника и товарища во время выступлений за Козенцу в конце 80-х. Тогда 27-летний Денис Бергамини был найден мертвым в результате наезда грузовика. Следствие установило, что футболист погиб еще до столкновения с автомобилем. Следовательно, Юлиано-старший намекнул, что к этому может быть причастен Падовано.

Перуцци, Падовано, Раванелли

Похоже, в Италии сообщение Альфредо Юлиано никто серьезно не воспринял, но у Падовано хватало реальных проблем с законом. Суть основного обвинения заключалась в том, что Микеле передал 35 тысяч евро другу детства Луке Мозоле. А тот использовал их для покупки наркотиков. Аргументы Падано выглядели иначе – о целевом назначении ссуды он не знал. Согласно версии Микеле, эти средства он передал давнему другу для приобретения двух лошадей. По крайней мере, такова была просьба Луки.

Они обвинили меня в финансировании наркоторговли, но я только одолжил деньги другу детства, который, возможно, был преступником, но остался моим другом. Лука сказал, что они ему нужны для возврата долга, – объяснял Падовано в 2017-м.

В суде первой инстанции прокуратура требовала для Падовано 24 года заключения, но кассационная инстанция сократила его до шести лет. Десять дней в одиночной камере в Кунео, затем три месяца тюрьмы в Бергамо и еще восемь месяцев под домашним арестом. Не так уж много на первый взгляд по сравнению с первоочередной угрозой, однако сам факт доказывания невиновности беспокоил экс-футболиста на протяжении почти двух десятилетий.

Падовано говорит, что в тюрьме к нему относились в целом хорошо, но не из-за его узнаваемости. Среди всех футбольных людей больше всего Микеле поддерживал экс-партнер по Ювентусу Джанлука Виалли, умерший в начале этого года.

Падовано, Липпи, Виалли

Микеле родился в Турине, а футбольный путь начинал неподалеку, в одном из ведущих винодельческих городов мира Асти. Далее была Козенца под руководством Джанни Ди Марцио, который, говорят, открыл талант Диего Марадоны. В 1990-м Падовано дебютировал в Серии А за Пизу (вместе с Диего Симеоне), далее были Наполи, Дженоа и Реджана и в конце концов Ювентус.

В 1995-м Реджану не спасли 7 голов Падовано – команда вылетела из элиты. Однако в родном Турине заметили старания Микеле и пригласили в лагерь действующего чемпиона. За неполных три сезона Падовано выиграл со "Старой Синьорой" чемпионат и суперкубок Италии, Лигу чемпионов, Межконтинентальный кубок и Суперкубок УЕФА. А еще дебютировал за сборную Италии.

Впрочем, главный успех Микеле пришелся на Лигу чемпионов. Уже в дебютном матче турнира нападающий отличился голом в ворота дортмундской Боруссии. В следующий раз Падовано оказался в объятиях партнеров в четвертьфинале. Форвард забил Реалу в ответном матче и вывел туринцев в следующий этап. Его мяч принес Ювентусу желанную победу 2:0.

В полуфинале чемпион Италии не без проблем одолел сенсационный Нант, а в решающем поединке встретился с Аяксом в Риме. Падовано вышел на поле при счете 1:1 вместо автора гола Фабрицио Раванелли. А в серии пенальти при счете 2:2 реализовал свой удар. После этого Сонни Силой не забил, а Владимир Югович принес туринцам трофей (второй в истории и последний на сегодня).

В конце 1997-го Падовано переехал в Кристал Пелес, затем в Метц (там играл в дуэте с нашим Сергеем Скаченко), а завершал в скромном Комо.

"Кто вернет мне потерянное?" – риторически спрашивал Микеле Падовано в разговорах с журналистами, рассказывая о скандальном судебном процессе. Сейчас, кажется, годы страданий уже позади. Микеле выстоял и обрел душевное спокойствие. И что самое важное – вернул себе честное имя.