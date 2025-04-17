По данным источника, украинский голкипер Аль-Шабаба Георгий Бущан получает заработную плату в размере 1,53 миллиона евро за сезон. Контракт 30-летнего игрока рассчитан на два с половиной сезона, таким образом Бущан в целом получит около 3,8 миллиона евро. Стоит отметить, что футболисты в Саудовской Аравии не платят налоги за доход, следовательно вся сумма является "чистой".

Бущан объяснил, почему в сборной Украины играет так мало представителей Динамо

Напомним, Георгий Бущан перешел в Аль-Шабаб в январе из киевского Динамо за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне вратарь провел 8 матчей за клуб, в которых пропустил 16 голов.

Сейчас Аль-Шабаб занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Шабаб снова не позволил Бущану посмотреть за своей сухой победой