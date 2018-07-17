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Лунин провел первую тренировку в Реале и поздравил Бейла с Днем рождения

10:28 330 Читати українською
Лунин провел первую тренировку в Реале и поздравил Бейла с Днем рождения
Андрей Лунин / фото: ФК Реал Мадрид

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин провел дебютную тренировку в мадридском Реале, который начал подготовку к сезону 2018/19.

Реал в Испании начал подготовку к новому сезону. На первой тренировке мадридцев занимался и новичок Реала Андрей Лунин, сообщает официальный сайт "Королевского клуба".

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Занятия началось с колективнного поздравления Гарета Бейла, которому исполнилось 29 лет. Андрей Лунин лично поздравил героя финала Лиги чемпионов в Киеве.

Напомним, вчера Лунин прошел медосмотр в Реале, с которым подписал контракт на 6 лет. В конце июля мадридский клуб отправится в турне в США. Ранее сообщалось, что украинец попадет в список игроков, которые примут участие в турне.

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Испания Андрей Лунин Андрей Лунин Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Видеоновости Главное
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