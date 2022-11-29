Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри сохранит свою должность после того как совет директоров во главе с Андреа Аньелли подал в отставку. Об этом заявил председатель совета директоров "Старой синьоры" Джон Элканн.

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"Мы рассчитываем на Аллегри и на всю команду в целом, чтобы они продолжали побеждать – в последних матчах они показали, что способны на это. Они показали, что могут поддерживать высокие стандарты Ювентуса на поле", – заявил Элканн в интервью TMW.

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