Андреа Аньелли покидает пост руководителя Ювентуса после более чем 12 лет. Вместе с ним свои должности оставляют все представители совета директоров.

Совет директоров Ювентуса подал в отставку. Об этом информирует официальный сайт "старой синьоры".

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Таким образом, начиная с завтрашнего дня председатель Андреа Аньелли и его заместитель Павел Недвед больше не будут иметь отношения к Ювентусу.

Причины такого шага кроются в обвинениях прокуратуры по поводу ложной отчётности клуба.

За время правления Аньелли Ювентус выиграл 18 трофеев: 9 чемпионатов, 4 Кубка Италии и 5 Суперкубков Италии. Также туринская команда дважды выходила в финал Лиги чемпионов.

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