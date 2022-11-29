Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі збереже свою посаду після того, як рада директорів на чолі з Андреа Аньєллі подала у відставку. Про це заявив голова ради директорів "Старої синьйори" Джон Елкан.

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"Ми розраховуємо на Аллегрі і на всю команду в цілому, щоб вони продовжували перемагати - в останніх матчах вони показали, що здатні на це. Вони показали, що можуть підтримувати високі стандарти Ювентуса на полі", – заявив Елкан в інтерв'ю TMW.

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