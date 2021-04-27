"Еще дней семь или десять мне рекомендуют ходить в специальном сапоге, фиксирующем голень, после чего нужно сделать повторнуя МРТ, чтобы понять, как идет процесс заживления. От этого и будем отталкиваться.

Легия не может выкупить Шабанова у Динамо – в Польше оценили возможность трансфера

Как травмировался? На ногу во время углового упал свой игрок. Я подвернул голеностоп. Никакого хруста не услышал, а врачи, заморозив сустав, спросили: "Попробуешь продолжить?" Я кивнул, встал на ногу и будто провалился. В раздевалку без посторонней помощи уйти уже не смог, а МРТ показала, что одна связка разорвана полностью, а другая – на 80 процентов", – цитирует Шабанова Футбольный клуб.

К слову, Артем присоединился к польскому гранду в феврале и успел провести всего 8 матчей. Аренда с Динамо рассчитано до 30 июня, но в текущем сезоне украинец уже не сыграет.

Наші за кордоном: Ребров та Зінченко з трофеями, Маліновський бомбить голами, марний подвиг Кравця