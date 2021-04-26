Как известно, в феврале Шабанов перебрался в Легию на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона 2020/21. Польский клуб имеет право выкупа 29-летнего украинца, но вряд ли сможет им воспользоваться.

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В ближайшее время Легия и Динамо еще должны провести переговоры по выкупу прав на Шабанова. Однако все указывает на то, что защитник вернется в Киев. Ранее сообщалось, что "бело-синие" стремятся получить за Артема 1,8 млн евро. Поляки не могут заплатить даже половины от указанной суммы, что сводит шансы на трансфер к минимуму, информирует Legia.net.

Наставник Легии Чеслав Михневич уже дал клубным скаутам указание искать замену Шабанову, который стал основным в команде после перехода из Динамо. Это должен быть защитник-левша, который способен сыграть левого центрбека.

Заметим, Артем успел сыграть за Легию 8 матчей, но получил травму и больше не появится на поле в текущем сезоне. Интересно, что защитник уже стал чемпионом Украины 2020/21, ведь в первом круге выступал за Динамо, а уже 1 мая может получить и медаль победителя Экстраклясы. В трех турах чемпионата Польши Легии достаточно набрать всего два очка. По информации Legia.net, Шабанов вернется в Варшаву на поединок последнего тура чемпионата Польши, чтобы получить свою медаль. Сейчас защитник находится в Киеве, где в воскресенье присутствовал на матче Динамо – Ингулец.

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