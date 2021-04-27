"Ще днів сім або десять мені рекомендують ходити в спеціальному чоботі, що фіксує гомілку, після чого варто зробити повторну МРТ, щоб зрозуміти, як йде процес відновлення. Від цього і будемо відштовхуватися.

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Як травмувався? На ногу під час кутового впав свій гравець. Я підвернув гомілкостоп. Ніякого хрускоту не почув, а лікарі, заморозивши суглоб, запитали: "Спробуєш продовжити?" Я кивнув, став на ногу і ніби провалився. У роздягальню без сторонньої допомоги піти вже не зміг, а МРТ показала, що одна зв'язка розірвана повністю, а інша – на 80 відсотків", – цитує Шабанова Футбольний клуб.

До слова, Артем приєднався до польського гранда у лютому та встиг провести лише 8 матчів. Оренда з Динамо розрахована до 30 червня, але у поточному сезоні українець вже не зіграє.

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