Исполнитель продолжает посещать города Украины – на этот раз лидер группы "Океан Эльзы" добрался до Чернигова. Там Вакарчук побывал на разрушенном стадионе имени Гагарина.

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"Я нахожусь на стадионе Чернигова. Вам не померещилось и не показалось. Это действительно стадион города Чернигов – точнее, то, что от него осталось после попадания авиационной бомбы. Я стою в центре воронки.

У меня вопрос – какую военную стратегическую ценность нес этот стадион? Российские орки просто уничтожают все украинское, потому что не воспринимают саму идею украинского. Но мы не дадим осуществиться их планам. Мы все отстроим и победим. Все буде добре", – завершил Святослав Вакарчук цитатой из своей известной песни. Видео разрушенной арены, на которой в УПЛ выступала черниговская Десна, певец выложил в Facebook.

Напомним, что Чернигов стал одним из самых пострадавших городов Украины. К счастью, украинские воины уже выбили врага из территории области, поэтому жители Чернигова, которые не смогли эвакуироваться, находятся в относительной безопасности.

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