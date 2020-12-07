Стадион Юбилейный, на который ранее был наложен арест, появился на онлайн-аукционе. Ознакомиться с лотом можно на официальном сайте OpenMarket.

Ранее стадион Юбилейный был домашней ареной ФК Сумы. В апреле 2019-го контрольно-дисциплинарный комитет лишил клуб профессионального статуса из-за систематического участия в договорных матчах.

Стадион Наполи официально переименован в честь Марадоны

Напомним, арена была официально открытой 20 сентября 2001-го, вскоре после празднования 10-летия Независимости Украины и накануне 350-летнего юбилея Сум (основаны в 1652-м). На момент открытия стадион официально вмещал около 28 000 зрителей и был первым чисто футбольным стадионом в Украине.

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